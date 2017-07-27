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      Ревнивец из Ижевска выбросил с 9 этажа котенка бывшей жены

      16:43, 27 июля, 2017
      16:43, 27 июля, 2017
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      #Ижевск\n#домашние животные\n#Удмуртия\n#жестокость\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
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      Животное разбилось и погибло, а мужчину оштрафовали на 5 тыс. рублей.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске мужчина выбросил с балкона 9 этажа котенка, которого его бывшей жене подарил поклонник. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

      Установлено, что мужчина поссорился с женой и стал жить отдельно от нее и двоих детей. В 2016 году его супруга познакомилась в соцсетях с мужчиной, за которого хотела выйти замуж. Новый поклонник подарил женщине породистого котенка. Узнав об этом, бывший муж в марте 2017 года пришел к ней выяснять отношения.

      Во время ссоры с экс-супругой мужчина схватил котенка за шею и начал душить. Поняв, что животное не умирает, мужчина выбросил его с балкона 9 этажа на улицу. В результате котенок разбился насмерть.

      В отношении злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 245 УК России («Жестокое обращение с животными»). Суд оштрафовал его на 5 тыс. рублей. 

      16:43, 27 июля, 2017
      440
      0
      #Ижевск\n#домашние животные\n#Удмуртия\n#жестокость\n#происшествие

       

       

       

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