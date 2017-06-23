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      Один человек погиб и двое получили травмы в ДТП в Удмуртии

      16:49, 23 июня, 2017
      Ксения Чернова
      16:49, 23 июня, 2017
      Ксения Чернова
      333
      0
      #дороги\n#авто\n#ДТП\n#Юкаменское\n#алкоголь\n#происшествие
      Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
      333
      0

      Водитель автомобиля, который слетел с дороги, был пьян.

      Юкаменское. Удмуртия. Один человек погиб и двое получили травмы в ДТП в Удмуртии. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, авария произошла на трассе Юкаменское – Ворцы.

      Накануне, 22 июня, около 20:05 пьяный 30-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением. В результате автомобиль слетел с дороги и перевернулся.

      В аварии погиб 18-летний пассажир, который не пристегнулся ремнем безопасности. Еще двое находившихся в машине – 56-летняя женщина и 17-летняя девочка – получили травмы. Их доставили в больницу.

      «Госавтоинспекция Удмуртии призывает всех участников дорожного движения присоединиться к борьбе с пьянством за рулем. Помните, проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни», - напоминают в Госавтоинспекции.

      16:49, 23 июня, 2017
      Ксения Чернова
      333
      0
      #дороги\n#авто\n#ДТП\n#Юкаменское\n#алкоголь\n#происшествие

       

       

       

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