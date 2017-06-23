Водитель автомобиля, который слетел с дороги, был пьян.

Юкаменское. Удмуртия. Один человек погиб и двое получили травмы в ДТП в Удмуртии. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, авария произошла на трассе Юкаменское – Ворцы.

Накануне, 22 июня, около 20:05 пьяный 30-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением. В результате автомобиль слетел с дороги и перевернулся.

В аварии погиб 18-летний пассажир, который не пристегнулся ремнем безопасности. Еще двое находившихся в машине – 56-летняя женщина и 17-летняя девочка – получили травмы. Их доставили в больницу.

«Госавтоинспекция Удмуртии призывает всех участников дорожного движения присоединиться к борьбе с пьянством за рулем. Помните, проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни», - напоминают в Госавтоинспекции.