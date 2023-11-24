В Юкаменском районе Удмуртии сняли карантин по узелковому дерматиту

Юкаменское. Удмуртия. В Юкаменском районе снят карантин по заразному узелковому дерматиту среди скота. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ветеринарии по региону.

Основанием для снятия карантина стало полное выполнение противоэпизоотических мероприятий. Очаг инфекции локализован и ликвидирован.

Ряд ограничений всё же продолжает действовать. Так, на территорию очага в течение 90 дней запрещено ввозить восприимчивых к болезни животных. Также на год вводится запрет на ввоз не вакцинированных против заразного узелкового дерматита восприимчивых животных, вывоз восприимчивых животных за пределы территории неблагополучного пункта, за исключением вывоза животных на убой. Кроме того, на год запрещается проводить сельскохозяйственные ярмарки, выставки, торги и другие мероприятия, связанные со скоплением восприимчивых животных.

Напомним, очаги заболевания выявлены на сельхозпредприятии и в частных подсобных хозяйствах деревень Засеково, Верхняя Пажма и Нижняя Пажма Юкаменского района. Ещё один очаг был обнаружен в Кезском районе. В результате было принято решение о вакцинации всего крупного рогатого скота в Удмуртии.