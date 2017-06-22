Источник: вице-премьера Удмуртии Рафиса Касимова задержали дома в 5 часов утра

По данным источника, задержание связано с деятельностью Касимова на посту министра лесного хозяйства.

Ижевск. Удмуртия. И.о. заместителя председателя правительства Удмуртии Рафиса Касимова задержали дома в 5 часов утра. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По информации собеседника агентства, задержание может быть связано с деятельностью Касимова на посту министра лесного хозяйства республики.

Напомним, что информация об интересе правоохранителей к вице-премьеру появилась в четверг, 22 июня.

Информагентство «Сусанин» пока не располагает официальными комментариями.