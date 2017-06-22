Исполняющего обязанности зампреда правительства Удмуртии Рафиса Касимова задержали

Причины, по которым это произошло, пока неизвестны.

Ижевск. Удмуртия. Правоохранительные органы задержали исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Удмуртии Рафиса Касимова. Об этом информагентству «Сусанин» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Когда и где задержали чиновника – неизвестно.

Информагентство «Сусанин» пока не располагает комментариями правоохранительных органов Удмуртии.

Наша справка:

Касимов Рафис Зинатуллович родился 24 февраля 1956 года в поселке Балезино Удмуртской АССР. В 1985 году окончил Ижевский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства».

1972-1982 г. - служба в рядах Советской Армии, сборщик комбината «Удмуртлес», водитель объединения «Сельхозтехника» Балезинского района.

1982-1987 г. - мастер-наладчик, прораб, старший инженер, заместитель директора Балезинского ремонтно-технического предприятия.

1987-1992 г. - директор Балезинского межхозяйственного лесхоза.

1992-1998 г. - заместитель председателя исполкома, первый заместитель главы администрации Балезинского района.

1998-2004 г. - глава администрации Балезинского района.

2004-2006 г.- первый заместитель министра промышленности и транспорта Удмуртской Республики.

2006-2016 г. - министр лесного хозяйства Удмуртской Республики.

2016 –2017 г. – исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Удмуртской Республики.

2017 год – н/вр - заместитель председателя правительства Удмуртской Республики.