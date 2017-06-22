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      Исполняющего обязанности зампреда правительства Удмуртии Рафиса Касимова задержали

      09:53, 22 июня, 2017
      09:53, 22 июня, 2017
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      Фото: susanin.news
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      Причины, по которым это произошло, пока неизвестны.

      Ижевск. Удмуртия. Правоохранительные органы задержали исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Удмуртии Рафиса Касимова. Об этом информагентству «Сусанин» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

      Когда и где задержали чиновника – неизвестно.

      Информагентство «Сусанин» пока не располагает комментариями правоохранительных органов Удмуртии.

      Наша справка:

      Касимов Рафис Зинатуллович родился 24 февраля 1956 года в поселке Балезино Удмуртской АССР. В 1985 году окончил Ижевский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства».

      1972-1982 г. - служба в рядах Советской Армии, сборщик комбината «Удмуртлес», водитель объединения «Сельхозтехника» Балезинского района.

      1982-1987 г. - мастер-наладчик, прораб, старший инженер, заместитель директора Балезинского ремонтно-технического предприятия.

      1987-1992 г. - директор Балезинского межхозяйственного лесхоза.

      1992-1998 г. - заместитель председателя исполкома, первый заместитель главы администрации Балезинского района.

      1998-2004 г. - глава администрации Балезинского района.

      2004-2006 г.- первый заместитель министра промышленности и транспорта Удмуртской Республики.

      2006-2016 г. - министр лесного хозяйства Удмуртской Республики.

      2016 –2017 г. – исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Удмуртской Республики.

      2017 год – н/вр - заместитель председателя правительства Удмуртской Республики. 

      09:53, 22 июня, 2017
      1471
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