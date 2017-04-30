Рыбаков из Удмуртии спасли с дрейфующей льдины в Татарстане

Случай произошел накануне, 29 апреля, на реке Кама.

Менделеевск. Рыбаков из Удмуртии спасли с дрейфующей льдины. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС России по Татарстану, случай произошел на реке Кама накануне, 29 апреля.

По информации спасателей, сообщение о произошедшем поступило по в 17:31 по московскому времени. Звонивший сообщил, что льдина оторвалась от берега в Менделеевском районе и на ней находятся пять человек.

«На момент прибытия оперативной группы Менделеевского пожарно-спасательного гарнизона льдину унесло на 500 метров от берега. Она постоянно раскалывалась на мелкие куски», - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что спасательную операцию осложняло сильное течение. К терпящим бедствие удалось добраться на лодках, передать им спасательные жилеты и эвакуировать на берег.

«Рыбаки оказались жителями Удмуртии. Это два брата 1964 и 1954 года рождения, их сестра и ее муж, а также внук 2003 года рождения. Как выяснилось, они приехали в гости и решили порыбачить со льда. В один момент льдина отошла от берегового припая», - уточняется в сообщении ГУ МЧС России по Татарстану.

Спасенные чувствовали себя удовлетворительно. Медицинская помощь понадобилась только мальчику. С предварительным диагнозом переохлаждение он был отправлен в Менделеевскую ЦРБ.