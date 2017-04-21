Представившиеся покупателями судебные приставы арестовали автомобиль должника из Камбарки

Мужчина пытался тайно продать «железного коня», чтобы не выплачивать долг.

Камбарка. Удмуртия. Судебные приставы в Удмуртии арестовали автомобиль должника, который отказывался выплатить знакомому материальный ущерб в размере 1,8 млн рублей. Для этого сотрудникам пришлось прикинуться покупателями.

По данным пресс-службы УФССП России по Удмуртской Республике, мужчина не только отказывался платить долг, но и решил тайно продать имевшийся у него автомобиль.

«Он подал объявление на одном из Интернет-сайтов, которым заинтересовались судебные приставы, осуществляющие розыск. Они назначили встречу, как покупатели. А при демонстрации авто сообщили должнику о наложении ареста и изъятии ТС», - отмечается в сообщении.