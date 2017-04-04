Весенние посадки: губернаторов каких регионов задерживали в последнее время

В список задержанных по подозрению в различных преступлениях попали руководители Кировской области Никита Белых, Коми – Вячеслав Гайзер, экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин и другие.

Ижевск. Удмуртия. Главу Удмуртии Александра Соловьева задержали и этапировали в Москву утром во вторник, 4 апреля. Руководителя республики сопровождали три человека в форме. Его подозревают в получении взятки в 140 млн рублей от представителей компании, занимающейся строительством моста через Каму. Информационное агентство «Сусанин» решило вспомнить задержания губернаторов регионов России, проводившихся последние годы.

Александр Хорошавин – Сахалин. Задержан 4 марта 2015 года. Бывший губернатор Сахалинской области вместе с заместителем председателя правительства региона Сергеем Карепкиным, советником губернатора Андреем Икрамовым, министром сельского хозяйства, торговли и продовольствия Николаем Борисовым обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частями 5,6 статьи 290, статьей 174.1 УК РФ («Получение взятки, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления»). Всего следствием установлено 10 эпизодов преступной деятельности обвиняемых.

По данным следствия, в 2009 году Хорошавин создал организованную преступную группу. До 2015 года ее участники получили от предпринимателей более 522 млн рублей. Бизнесмены платили за общее покровительство по службе. Еще 85 млн рублей было получено по «дорожным» контрактам. Это часть от всей суммы полученных бывшим руководителем средств. Суд над группой начался в феврале этого года.

Вячеслав Гайзер – Республика Коми. Арестован 20 сентября 2015 года. Руководил сообществом из 16 обвиняемых. В зависимости от роли каждого, им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 210, 159, пунктами «а, б» части 4 статьи 174.1, части 6 статьи 290 УК РФ («Организация и участие в преступном сообществе; мошенничество; легализация (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступления; получение взятки»).

По данным следствия, преступное сообщество, в которое входили обвиняемые, было создано в 2006 году. Им руководили Вячеслав Гайзер, Владимир Торлопов, Александр Зарубин, Александр Чернов и Валерий Веселов. Они устанавливали контроль над предприятиями региона для незаконного обогащения.

Никита Белых – Кировская область. Губернатора региона задержали 24 июня 2016 года при получении взятки в одном из ресторанов Москвы. Следственный комитет сообщает, что в 2012-2016 годах он лично и через посредников получил 600 тыс. евро за «совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей и контролируемых ими АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории Кировской области». 29 марта 2017 года на сайте ведомства появилась информация о том, что следственные действия в отношении Белых завершены.

Михаил Юревич – Челябинская область. Уголовное дело в отношении бывшего губернатора региона возбудили в марте 2017 года. Следствие полагает, что в 2012 году губернатор получил взятку от Виталия Тесленко за назначение на пост министра здравоохранения. Общая сумма составила 26 млн рублей. Кроме того, его подозревают в подстрекательстве к клевете.