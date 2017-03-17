Адвокаты экс-губернатора Челябинской области планируют обжаловать возбуждение уголовного дела

Михаил Юревич в настоящее время находится на лечении за рубежом.

Челябинск. Защита бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича может обжаловать возбуждение уголовного дела в отношении него. Как пишет Интерфакс, об этом сообщали адвокат Юревича Игорь Трунов.

«Мы с утра связались со следователем, договорились , что встретимся на следующей неделе в Екатеринбурге, чтобы получить весь объем документов по делу. И, скорее всего, будем обжаловать процессуальные действия, которые были предприняты - вынесение постановления о возбуждении уголовного дела», - сказал представитель защиты.

Он подчеркнул, что его подзащитный находится на лечении за рубежом, не скрывается от следствия и готов дать показания по делу.

«Нас удивляет фабула, мы в этом деле с 2012 года (уголовное дело экс-министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко- прим.ред.). Основной фигурант уже скоро выйдет на свободу, никаких подозрений с 2012 года не было, и вдруг - на тебе. Нас удивляет, откуда, что взялось», - отметил адвокат.

Накануне Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту получения взятки Михаилом Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, от Виталия Тесленко, назначенного на должность министра здравоохранения Челябинской области.