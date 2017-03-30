Три грабителя напали в Ижевске на бухгалтера и отобрали у нее 640 тыс рублей

Женщина возвращалась на работу с выручкой из магазина.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске полиция задержала трех грабителей, которые напали в подъезде на бухгалтера и забрали у нее 640 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по столице Удмуртии, уголовное дело в отношении них возбудили по части 2 статьи 161 УК России («Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшей»).

Инцидент произошел 6 марта. Женщина забрала выручку из магазина на 1 этаже жилого дома по улице Вадима Сивкова и возвращалась в офис предпринимателя, который находится в квартире того же дома. В подъезде на нее напали двое неизвестных, ударили электрошокером и скрылись.

По версии следствия, умысел ограбить появился у 23-летнего ранее судимого ижевчанина, который ранее работал в этом магазине. После этого он рассказал о своей идее двум другим знакомым.

Так как бухгалтер могла узнать бывшего работника, в нападении он не участвовал. Похищенные деньги злоумышленники потратили. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Один из них - под подпиской о невыезде. Каждому подозреваемому грозит до 7 лет тюрьмы.