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      Водитель Porsche в Ижевске объехал пробку на улице Удмуртской по тротуару

      10:22, 21 марта, 2017
      Яна Шамаева
      10:22, 21 марта, 2017
      Яна Шамаева
      1493
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия
      Фото: youtube.com (скрин с видео)
      1493
      0

      Видео инцидента появилось в соцсетях.

      Ижевск. Удмуртия. Водитель внедорожника Porsche в Ижевске проехался по тротуару. Видео нарушения опубликовал пользователь Seven Teen в группе ИГГС «ВКонтакте»

      Таким образом мужчина решил объехать образовавшуюся пробку по лице Удмуртской, в сторону Кирова.

      По словам руководителя 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамина Вычужанина, сейчас решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по этому инциденту.

      «Видео уже отсмотрели. Подготовлен рапорт руководству о возбуждении дела об административном правонарушении. Принимаются меры к установлению правонарушителя. Также установления времени данного события – дата, место», - сказал Вычужанин.

      Автомобилист в Ижевске объехал пробку по тротуару

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-03-21.

      10:22, 21 марта, 2017
      Яна Шамаева
      1493
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия
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