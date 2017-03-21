Водитель Porsche в Ижевске объехал пробку на улице Удмуртской по тротуару

Видео инцидента появилось в соцсетях.

Ижевск. Удмуртия. Водитель внедорожника Porsche в Ижевске проехался по тротуару. Видео нарушения опубликовал пользователь Seven Teen в группе ИГГС «ВКонтакте»

Таким образом мужчина решил объехать образовавшуюся пробку по лице Удмуртской, в сторону Кирова.

По словам руководителя 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамина Вычужанина, сейчас решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по этому инциденту.

«Видео уже отсмотрели. Подготовлен рапорт руководству о возбуждении дела об административном правонарушении. Принимаются меры к установлению правонарушителя. Также установления времени данного события – дата, место», - сказал Вычужанин.