В ижевской горбольнице №3 восстановят магистральную трубу кислородопровода

Ижевск. Удмуртия. В городской больнице №3 Ижевска на улице Нагорная, 56 планируется восстановление магистральной трубы кислородопровода. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

В настоящий момент идёт процедура определения подрядчика. Исполнителю предстоит смонтировать медный трубопровод, оборудование для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума. Восстановление кислородопровода пройдёт без приостановления работы больницы.

Работы должны быть выполнены в течение 30 дней после их начала. Стартовая цена контракта составляет 178 тыс. рублей.