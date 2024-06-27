В ижевской горбольнице №3 восстановят магистральную трубу кислородопровода

Начальная цена контракта составила более 170 тыс. рублей.
Ижевск. Удмуртия. В городской больнице №3 Ижевска на улице Нагорная, 56 планируется восстановление магистральной трубы кислородопровода. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.
В настоящий момент идёт процедура определения подрядчика. Исполнителю предстоит смонтировать медный трубопровод, оборудование для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума. Восстановление кислородопровода пройдёт без приостановления работы больницы.
Работы должны быть выполнены в течение 30 дней после их начала. Стартовая цена контракта составляет 178 тыс. рублей.