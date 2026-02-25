Ижевск. В 2025 году в Удмуртии программа неонатального скрининга помогла диагностировать 16 наследственных заболеваний у младенцев, сообщили в региональном Минздраве в ответ на запрос «Сусанина».

Все дети взяты под наблюдение врачей.

В республике действует двухступенчатая система проверки здоровья новорождённых: классический скрининг на пять заболеваний и расширенный — на 36 патологий (СМА, иммунодефициты и др.), который запустили в 2023 году. Пробы исследуют в Первой республиканской клинической больнице и федеральных центрах.

С 1 апреля 2026 года перечень пополнят еще два диагноза. Это будут Х-сцепленная адренолейкодистрофия и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот. Все исследования для родителей бесплатны.