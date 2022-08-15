Ижевск. Удмуртия. Наталью Якимову назначили исполняющей обязанности министра здравоохранения Удмуртии. Указ о назначении подписал глава республики Александр Бречалов.

Ранее она занимала должность заместителя министра, совмещая её с исполнением обязанностей главы ведомства.

Наша справка: Наталья Витальевна Якимова окончила Ижевскую государственную медицинскую академию. Её трудовая деятельность отражает все этапы профессионального роста, от должности акушерки роддома №5 до заместителя главного врача Республиканской детской клинической больницы.

После работала директором Республиканского центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения. В 2018 году возглавила Республиканский медицинский колледж. В феврале 2022 года назначена заместителем министра здравоохранения Удмуртской Республики.

Наталья Якимова имеет степень кандидата медицинских наук, является заслуженным работником здравоохранения Удмуртской Республики.