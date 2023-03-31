Идею о полном запрете вейпов поддержали наркологи Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Врачи-наркологи Удмуртии поддержали идею о частичном или полном запрете на территории страны электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака. Как передаёт пресс-служба Минздрава республики, об этом рассказал главврач Республиканского наркодиспансера Артём Школяр.

«К сожалению, мы всё чаще сталкиваемся с проблемой, когда к нам обращаются несовершеннолетние ребята, учащиеся школ, с уже сформированной зависимостью от курения из-за вейпов и электронных сигарет. Молодые люди воспринимают эти устройства, как некий гаджет, модный аксессуар, и мало кто задумывается об огромном вреде здоровью, который они наносят», — сказал Артём Школяр.

Хотя, при этом он признал, что до сих пор окончательно не изучено влияние на организм веществ, содержащихся в жидкостях для вейпов.

«Токсичные вещества в их составе могут привести к серьёзному отравлению. Поэтому, конечно, мы призываем ограничить или даже полностью запретить продажу этих устройств детям», — резюмировал главврач.

Как подчеркивают специалисты, в вейпах из-за особенностей процесса парения никотин попадает в организм не в виде дыма, а в виде аэрозоля, и моментально всасывается. Поэтому в организм «электронного» курильщика попадает больше никотина. В жидкостях для вейпов также были выявлены тяжёлые металлы, диацетил, акролеин и даже формальдегид. Многие из этих веществ используются для придания смесям особого вкуса и аромата.

Отметим, что вейпинг частично или полностью запрещён в таких странах мира, как Иран, Норвегия, Бразилия, Панама, Сингапур, Мексика, Австралия.

Напомним, в 2018 году Госсовет Удмуртии принял закон, согласно которому детям до 18 лет запрещено продавать электронные сигареты и жидкость к ним.

В 2019 году главный нарколог Минздрава России предупреждал о смертельной опасности электронных сигарет.