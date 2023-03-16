Примерно 35% окошек для записи к врачу в Удмуртии остаются невостребованными

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии свободными остаются около 35% слотов для записи к врачу. Об этом сообщила вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

Такие данные привел Республиканский медицинский информационно-аналитический центр Минздрава Удмуртии.

Несмотря на свободные номерки, некоторым людям сложно записаться к врачу. Сделать это можно дистанционно через портал Госуслуг, региональный портал самозаписи и приложение «К врачу», кол-центр Минздрава Удмуртии по телефону 8 (800) 100-24-47 и через единый номер 122. А в самих медучреждениях запись ведется в регистратуре и через терминал.

Отмечается, что каждый третий пациент не приходит к врачу, но и не отменяет свою запись. Жителей Удмуртии просят при изменении планов отменять прием, чтобы другой человек смог воспользоваться этим «окошком».

Если пациент не наблюдает свободных слотов, то может позвонить по номеру 122 или 8 (800) 100-24-47. Операторы внесут его в лист ожидания, а больница при освобождении номерков предложит время записи.

Если появились вопросы по записи на прием, то их можно задать оператору контакт-центра в сфере ОМС в Удмуртии по телефону 8 (800) 301-33-37 или в чат-боте в телеграм-канале, который работает с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00. Помимо этого в Удмуртии есть 2 чата в соцсети телеграм: в чате «Ижевск. Здоровье» горожане могут получить ответы от ижевских городских больниц и поликлиник, а в чате «Удмуртия. Здоровье» задать вопросы представителям районных и межрайонных больниц и республиканских клиник.