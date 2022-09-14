За минувшие сутки в Удмуртии выявлен 791 новый случай заболевания коронавирусом

Ижевск. Удмуртия. За истекшие сутки коронавирус подтвердился у 791 жителя Удмуртии, в числе вновь заболевших 202 ребенка в возрасте до 14 лет. 24 пациента с ковидом отправлены на госпитализацию, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

325 ковид-пациентов остаются на стационарном лечении в состоянии средней тяжести. 33 зараженных переносят болезнь в тяжелой форме, 11 из них находятся на искусственной вентиляции легких.

Один человек скончался, мужчине было 93 года.

По данным на утро 14 сентября амбулаторное лечение от коронавируса проходят 5 619 жителей региона, их состояние не вызывает опасения врачей.

Охват профилактическими прививками в республике на сегодня составляет 561 656 человек, 223 291 гражданин прошел ревакцинацию.