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За минувшие сутки в Удмуртии выявлен 791 новый случай заболевания коронавирусом

09:17, 14 сентября, 2022
Андрей Поносов
За минувшие сутки в Удмуртии выявлен 791 новый случай заболевания коронавирусом
09:17, 14 сентября, 2022
Андрей Поносов
53
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#заболеваемость\n#вакцинация
Фото: ru.freepik.com
53
0

24 человека госпитализировали.

Ижевск. Удмуртия. За истекшие сутки коронавирус подтвердился у 791 жителя Удмуртии, в числе вновь заболевших 202 ребенка в возрасте до 14 лет. 24 пациента с ковидом отправлены на госпитализацию, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

325 ковид-пациентов остаются на стационарном лечении в состоянии средней тяжести. 33 зараженных переносят болезнь в тяжелой форме, 11 из них находятся на искусственной вентиляции легких.

Один человек скончался, мужчине было 93 года.

По данным на утро 14 сентября амбулаторное лечение от коронавируса проходят 5 619 жителей региона, их состояние не вызывает опасения врачей.

Охват профилактическими прививками в республике на сегодня составляет 561 656 человек, 223 291 гражданин прошел ревакцинацию.

09:17, 14 сентября, 2022
Андрей Поносов
53
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#заболеваемость\n#вакцинация