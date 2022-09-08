В Удмуртии открылся первый центр ядерной медицины

Ижевск. Удмуртия. Первый центр ядерной медицины открылся в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Инвестиции в проект составили 280 млн рублей. В результате строительства медучреждения в Ижевске появилось 15 новых рабочих мест. Благодаря новому оборудованию — сканеру ПЭТ/КТ (позитронно-эмиссионной томографии), врачи смогут проводить исследования пациентов с онкологическими заболеваниями.

«В Удмуртии очень много делается для того, чтобы наши больницы были оснащены самым современным диагностическим оборудованием. Особенно это важно для онкослужбы, ведь именно злокачественные новообразования являются одной из основных причин смертности», — прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук сообщила, что сейчас у онкологов наблюдаются более 40 тыс. жителей региона. Чтобы вылечить заболевание, когда оно еще на ранней стадии, важно вовремя его обнаружить, а для этого нужна диагностика.

«Метод позитронно-эмиссионной томографии позволяет выявить новообразования, которые невозможно диагностировать другими способами. Потребность в таких обследованиях в Удмуртии составляет более 2000 исследований в год. До сегодняшнего дня такой метод исследований в Удмуртии не применялся, жителям республики приходилось ездить в другие регионы», — отметила Эльвира Пинчук.

Новый центр будет работать в системе обязательного медицинского страхования. В результате до конца 2022 года исследования пройдут около тысячи человек.

Медучреждение начнет принимать пациентов уже в конце сентября по адресу: улица Труда, 1 лит. Р.