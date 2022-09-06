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Коронавирус: более тысячи пациентов выписали в Удмуртии за прошедшие сутки

09:10, 06 сентября, 2022
Анна Торхова
Коронавирус: более тысячи пациентов выписали в Удмуртии за прошедшие сутки
09:10, 06 сентября, 2022
Анна Торхова
198
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: unsplash.com
198
0

Выявлено 487 новых случаев заражения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выписали еще 1012 человек, переболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

За сутки выявлено 487 новых случаев заражения. 16 человек госпитализировали в ковид-центры. Из тех, кто сейчас лечится в стационарах, 266 находятся в состоянии средней степени тяжести, 20 — в тяжелом, из них 4 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

При этом более 5 тыс. человек наблюдаются в поликлиниках в связи с легким течением заболевания.

Летальных случаев не зарегистрировано.

Повторную вакцинацию прошли уже 216 522 жителя Удмуртии.

09:10, 06 сентября, 2022
Анна Торхова
198
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус