За минувшие сутки в Удмуртии коронавирусом заразились еще 43 жителя

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 43 жителя подхватили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

В число заболевших вошли 5 детей до 14 лет и 21 пожилой человек. В ковид-центры госпитализировали 31 пациента.

Всего в поликлиниках под наблюдением врачей остаются 2 703 заболевших. 118 человек, лечащихся в ковид-стационарах, находятся в состоянии средней степени тяжести, 16 тяжело переносят болезнь, 6 из них подключены к ИВЛ.

Выздоровели 50 пациентов.

За все время пандемии в Удмуртии вакцинацию прошли 697 416 жителей, из них 556 988 человек получили второй компонент. Ревакцинировались 149 834 граждан.