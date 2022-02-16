Коронавирусом в Удмуртии заразились 2898 человек за сутки

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в ковидарии Удмуртии госпитализировали 188 человек. Об этом в среду, 16 февраля, сообщил оперштаб республики.

Также отмечается, что в связи с лёгким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находится 40 816 человек. После выздоровления выписали 958 человек.

Новых случаев заражения выявили 2 898 за сутки. В числе заболевших 407 детей до 14 лет и 411 граждан старше 65 лет. Умерло в республике за сутки 13 человек. Мужчинам было 58, 61, 63, 65, 67, 80 лет. Женщинам было 47, 74, 84, 79, 81, 83, 90 лет.

Таким образом, всего на 16 февраля в Удмуртии зарегистрировали 123 396 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 92 230 человек выздоровели, 3 607 умерло.

Вакцинировались в республике 690 082 человека.