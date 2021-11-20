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Ещё 378 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

09:40, 20 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
Ещё 378 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии
09:40, 20 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
264
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
264
0

Умерло за сутки 10 заражённых.

Ижевск. Удмуртия. Ещё 378 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщил оперштаб республики.

Отмечается, что в числе заболевших: 37 детей и 89 человек старше 65 лет. Также за отчётные сутки в республике 356 человек выписали после выздоровления. 10 заражённых умерло. Женщинам было 83, 75, 77, 63, 86, 82, 75, 39 лет. Мужчинам было 68, 64 года.

Таким образом, на 20 ноября в Удмуртии всего зарегистрировали 71 866 лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 60 617 человек выздоровели, 3 132 человека скончалось.

Вакцинировали в регионе 611 301 человека.

09:40, 20 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
264
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
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