Коронавирус в Удмуртии подтвердился ещё у 384 человек

В числе заболевших — 23 ребёнка.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошедшие сутки выявили 384 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

В числе заболевших — 23 детей и 71 человек старше 65 лет.

За сутки выздоровели 570 человек, 15 скончались – 9 женщин и 6 мужчин. Женщинам было от 49 до 89 лет, а мужчинам — 45-92 года.

В тяжёлом состоянии в больницах находятся 479 человек.

Кроме того, вакцинацию прошли 569 216 жителей Удмуртии. Второй компонент получили 361 522. При этом 103 623 человека привились «Спутником Лайт».