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Коронавирус в Удмуртии подтвердился ещё у 384 человек

09:20, 10 ноября, 2021
Андрей Бирюков
Коронавирус в Удмуртии подтвердился ещё у 384 человек
09:20, 10 ноября, 2021
Андрей Бирюков
171
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#здравоохранение\n#вакцинация
Фото: unsplash.com
171
0

В числе заболевших — 23 ребёнка.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошедшие сутки выявили 384 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

В числе заболевших — 23 детей и 71 человек старше 65 лет. 

За сутки выздоровели 570 человек, 15 скончались – 9 женщин и 6 мужчин. Женщинам было от 49 до 89 лет, а мужчинам — 45-92 года.

В тяжёлом состоянии в больницах находятся 479 человек.

Кроме того, вакцинацию прошли 569 216 жителей Удмуртии. Второй компонент получили 361 522. При этом 103 623 человека привились «Спутником Лайт».

09:20, 10 ноября, 2021
Андрей Бирюков
171
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#здравоохранение\n#вакцинация
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