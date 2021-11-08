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Глава Удмуртии: среднее время ожидания очереди в пунктах вакцинации не превышает 20 минут

10:36, 08 ноября, 2021
Юрий Абашев
Глава Удмуртии: среднее время ожидания очереди в пунктах вакцинации не превышает 20 минут
10:36, 08 ноября, 2021
Юрий Абашев
242
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#коронавирус
Фото: ИА «СУСАНИН»
242
0

Александр Бречалов проверил работу медиков.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов проверил работу пунктов вакцинации в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Бречалов посетил пункты в театре оперы и балета и в отделениях Сбербанка.

«Время ожидания в очередях, действительно, уменьшилось. Среднее время в тех пунктах, где мы сегодня побывали – не дольше 20 минут, врачебные бригады работают слаженно. Предлагаю жителям Удмуртии не откладывать и поставить прививку, сейчас самое время», — отметил глава Республики.

Напомним, что пункт вакцинации в театре оперы и балета открылся вновь 28 октября. 

 
10:36, 08 ноября, 2021
Юрий Абашев
242
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#коронавирус
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