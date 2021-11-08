Глава Удмуртии: среднее время ожидания очереди в пунктах вакцинации не превышает 20 минут

Александр Бречалов проверил работу медиков.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов проверил работу пунктов вакцинации в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Бречалов посетил пункты в театре оперы и балета и в отделениях Сбербанка.

«Время ожидания в очередях, действительно, уменьшилось. Среднее время в тех пунктах, где мы сегодня побывали – не дольше 20 минут, врачебные бригады работают слаженно. Предлагаю жителям Удмуртии не откладывать и поставить прививку, сейчас самое время», — отметил глава Республики.

Напомним, что пункт вакцинации в театре оперы и балета открылся вновь 28 октября.