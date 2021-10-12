В 98% проверенных детсадах Удмуртии нашли нарушения санитарных норм

В результате общая сумма штрафов достигла 1 млн рублей, а с реализации сняли более 70 кг продуктов.

Ижевск. Удмуртия. Управление Роспотребнадзора по Удмуртии с начала 2021 года проверило 153 детских сада. Как сообщила пресс-служба ведомства, за девять месяцев контролю подверглось соблюдение обязательных требований санитарного законодательства и законодательства о техническом регулировании.

В ходе проверки нарушения санитарных требований выявили в 151 детском саду, это 98% от проверенных дошкольных учреждений. Всего в ходе надзорных мероприятий лаборатории исследовали 205 проб питьевой воды на микробиологические показатели. Из них три пробы (1,5%) не соответствовали гигиеническим нормативам. Из 80 проб питьевой воды, исследованных на санитарно-химические показатели, четыре пробы (5%) не соответствовали гигиеническим нормативам. Также была исследована 251 проба готовых блюд на микробиологические показатели. Из них 11 проб (4,3%) не соответствовали гигиеническим нормативам. 40 проб Роспотребнадзор исследовал на калорийность. Три пробы (7,5%) не соответствовали гигиеническим нормативам.

Также специалисты провели 4496 измерений параметров микроклимата. 115 проб (2,5%) не соответствовали гигиеническим нормативам. Выполнено 3600 замеров уровня искусственной освещенности. 394 пробы (10,9%) не соответствовали гигиеническим нормативам.

Резюмируя данные проверок в региональном управлении Роспотребнадзора по Удмуртии сформулировали следующие основные нарушения:

- фактическое меню не соответствует примерному; не соблюдаются нормы пищевых продуктов по рыбе, творогу, сыру; нарушаются условия и сроки хранения пищевых продуктов;

- нарушены требования к оборудованию и содержанию территорий и помещений детских садов: санитарно-техническое оборудование требует замены; отсутствует искусственное освещение на участках;

- требуется проведение косметического ремонта пищеблока, игровых, раздевальных;

- на пищеблоках не проводится замена устаревших электроплит, недостаточно холодильного оборудования и моечных ванн для обработки сырья;

- несоответствие уровня искусственной освещенности в игровых, раздевальных, не проводится своевременная замена перегоревших ламп.

По выявленным нарушениям ведомство составило 198 протоколов об административном правонарушении и вынесло постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму более 1 млн рублей.

За выявленные нарушения санитарного законодательства и требований технических регламентов снято с реализации более 70 кг пищевых продуктов. Также судом принято решение о назначении административного наказания в виде временного приостановления деятельности детского сада в Камбарском районе на 30 суток по причине несоответствия гигиеническим нормативам проб воды по микробиологическим показателям.