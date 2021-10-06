За последние сутки в Удмуртии коронавирусом заболели еще 284 человека

Скончались 13 пациентов, болеющих ковидом.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вновь увеличилось число заболевших коронавирусом, на 6 октября их 284. Об этом сообщает региональный оперштаб на своей странице «ВКонтакте».

Больше всего заразившихся выявили в Ижевске — 141 житель. Также диагноз подтвердился у 30 человек Сарапуле, 20 — в Воткинске, в остальных городах и районах республики число новых пациентов не превышает 15.

Скончались 13 человек. Женщинам было от 62 до 86 лет, мужчинам — от 46 до 84.

В настоящее время 7 035 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 1 743 человека в состоянии средней степени тяжести, 544 человека тяжело переносят болезнь.