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В Удмуртии могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса

21:38, 04 октября, 2021
Анна Торхова
В Удмуртии могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса
21:38, 04 октября, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#вакцинация\n#масочный режим\n#магазины
Фото: pixabay.com
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В список могут попасть те, кто часто контактирует с людьми.

Ижевск. Удмуртия. Минздраву Удмуртии поручили представить перечень категорий жителей, для которых вакцинация от коронавируса должна стать обязательной. Об этом стало известно на заседании регионального оперштаба, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики. 
«Мы видим возросшую нагрузку на систему здравоохранения и должны принимать решения, направленные на то, чтобы количество вакцинированных граждан у нас увеличивалось», - отметил председатель правительства региона Ярослав Семенов.
В первую очередь обязательная вакцинация может коснуться тех, кто часто контактирует с людьми. 
По словам зампреда правительства республики Эльвиры Пинчук, большинство пациентов в стационарах находятся в средней и тяжелой степени тяжести. Темпы вакцинации остаются неудовлетворительными - около 1,7 тыс. человек в сутки. 
По данным Минздрава Удмуртии, в настоящее время в медучреждениях имеются три вида вакцин: Спутник V, ЭпиВакКорона и Спутник Лайт в общем количестве около 200 тыс. доз. Прививку можно поставить в поликлинике либо в Центре общественного здоровья. Мобильные пункты вакцинации пришлось закрыть
21:38, 04 октября, 2021
Анна Торхова
1010
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#вакцинация\n#масочный режим\n#магазины
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