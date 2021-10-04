В Удмуртии могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса

В список могут попасть те, кто часто контактирует с людьми.

Ижевск. Удмуртия. Минздраву Удмуртии поручили представить перечень категорий жителей, для которых вакцинация от коронавируса должна стать обязательной. Об этом стало известно на заседании регионального оперштаба, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

«Мы видим возросшую нагрузку на систему здравоохранения и должны принимать решения, направленные на то, чтобы количество вакцинированных граждан у нас увеличивалось», - отметил председатель правительства региона Ярослав Семенов.

В первую очередь обязательная вакцинация может коснуться тех, кто часто контактирует с людьми.

По словам зампреда правительства республики Эльвиры Пинчук, большинство пациентов в стационарах находятся в средней и тяжелой степени тяжести. Темпы вакцинации остаются неудовлетворительными - около 1,7 тыс. человек в сутки.