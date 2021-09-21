За прошлую неделю ОРВИ заболели 19 тысяч жителей Удмуртии

Большая часть заразившихся — дети до 15 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 13 по 19 сентября острыми респираторными вирусными инфекциями заболело 19 008 человек. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

11 222 случая (59%) приходится на детей до 15 лет. Средний показатель по республике составил 124,9 на 100 тыс. населения, что выше эпидпорога на 15%. Превышение наблюдалось в Ижевске, Воткинске, Сарапуле, Можге и в 12 сельских районах.

72,1% заболевших являются горожанами, 27,9% — сельские жители. В Ижевске ОРВИ выявили у 9 487 человек.

Напомним, что с наступлением осени очереди в поликлиниках Удмуртии выросли в 1,5-2 раза.