Жители Ижевска смогут поставить прививку от коронавируса на своих огородах

Мобильные пункты вакцинации развернут у садовых массивов.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска, которые проводят лето на своих дачах, смогут поставить прививку от коронавируса, не приезжая в город. Мобильные пункты вакцинации развернут у садовых массивов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

24 июня с 16:00 до 20:00 выездная вакцинация пройдет в Ленинском районе в поселке Шунды на улице Пермская, 20.

25 июня мобильный прививочный кабинет будет работать у садового кооператива «Октябрь» в Индустриальном районе.

Вакцинировать граждан будут препаратом «Спутник V». При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

Также в постоянном режиме продолжает принимать пациентов пункт вакцинации на Центральной площади, по будням – с 16:00 до 20:00, в выходные – с 10:00 до 20:00.

Выездные бригады будут работать и у торговых центров столицы. 22 и 29 июня поставить прививку можно у ТЦ «Талисман», 30 июня – у ТЦ «Мой порт». Врачи будут вести прием с 16:00 до 19:00.