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Жители Ижевска смогут поставить прививку от коронавируса на своих огородах

09:40, 23 июня, 2021
Андрей Поносов
Жители Ижевска смогут поставить прививку от коронавируса на своих огородах
09:40, 23 июня, 2021
Андрей Поносов
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#Ижевск\n#коронавирус\n#вакцинация\n#прививки\n#Дача\n#огород\n#Минздрав
Фото: pixabay.com
860
0

Мобильные пункты вакцинации развернут у садовых массивов.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска, которые проводят лето на своих дачах, смогут поставить прививку от коронавируса, не приезжая в город. Мобильные пункты вакцинации развернут у садовых массивов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

24 июня с 16:00 до 20:00 выездная вакцинация пройдет в Ленинском районе в поселке Шунды на улице Пермская, 20.

25 июня мобильный прививочный кабинет будет работать у садового кооператива «Октябрь» в Индустриальном районе.

Вакцинировать граждан будут препаратом «Спутник V». При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

Также в постоянном режиме продолжает принимать пациентов пункт вакцинации на Центральной площади, по будням – с 16:00 до 20:00, в выходные – с 10:00 до 20:00.

Выездные бригады будут работать и у торговых центров столицы. 22 и 29 июня поставить прививку можно у ТЦ «Талисман», 30 июня – у ТЦ «Мой порт». Врачи будут вести прием с 16:00 до 19:00.

09:40, 23 июня, 2021
Андрей Поносов
860
0
#Ижевск\n#коронавирус\n#вакцинация\n#прививки\n#Дача\n#огород\n#Минздрав