Хирурги Удмуртии начали проводить операции по удалении кист почек у детей с минимальным вмешательством

Современные технологии позволяют завершить операцию в более короткий срок и уменьшить болезненные ощущения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии врачи уроандрологического отделения РДКБ начали проводить высокотехнологичные операции по удалению у детей кист почек эндоскопическим методом. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

Каждый год в отделении проходит 15-20 операций по удалению кист почек маленьким пациентам полостным методом. В настоящее время благодаря усовершенствованным медицинским технологиям провести процедуру можно с минимальными разрезами и травмами. Послеоперационный период займет от 2 до 5 дней, а болезненные ощущения будут минимальны.

Такую операцию в республиканской детской клинической больнице провели 10-летнему ребенку из Сарапула. За час хирурги удалили кисту размером 5 см в диаметре через 3 прокола, длина которых была не более 5 мм.

Таким же эндоскопическим методом в уроандрологическом отделении РДКБ проводят операции и при других патологиях мочевыводящей системы.