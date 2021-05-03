За сутки в Удмуртии выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом

63 пациентов выписали из больницы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки выявили 48 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Оперштаб на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 31 жителя Ижевска, 6 жителей Балезинского района, 4 жителей Глазова, 2 жителей Воткинска, 2 жителей Глазовского района, по одному случаю зарегистрировано в Камбарском, Красногорском, Сарапульском районах.

Среди заболевших 16 человек старше 65 лет

За сутки выздоровели 63 человека. 51 пациент находится в тяжёлом состоянии.

Всего на 3 мая в Удмуртии зарегистрировано 32 916 случаев коронавирусной инфекции. 29 656 человек выздоровели. 416 летальных случаев.