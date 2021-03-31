В воткинских школах отсутствовали специальные блюда для детей-аллергиков

Прокуратура потребовала обеспечить отдельное меню для учеников с пищевой аллергией.

Воткинск. Удмуртия. В школах Воткинска и Воткинского района выявлен целый ряд нарушений в организации питания детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики. Так, допускается несоблюдение условий хранения продуктов питания, не обеспечено своевременное прохождение сотрудниками медицинских осмотров и профессиональной гигиенической подготовки.

Кроме того, прокурорской проверкой установлено, что в школах Воткинска не обеспечено питание детей, страдающих пищевой аллергией, по индивидуальному меню, разработанному специалистом-диетологом. В адрес руководителей образовательных организаций прокуратурой внесено 11 представлений. 4 должностных лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 19 тысяч рублей.