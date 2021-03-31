Более 100 жителей Удмуртии приняли участие в акции «Донорская весна»

За день добровольцы сдали 43 литра крови.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в шестой раз прошла молодежная акция «Донорская весна». 30 марта сдать кровь на республиканскую станцию переливания крови пришли 115 человек, 12 из них - впервые. Как сообщает Минздрав республики, всего участниками акции сдано 43 литра крови и плазмы.

Как рассказал главный врач республиканской станции переливания крови Алексей Зараев, сейчас в Удмуртии ежегодно сдают кровь около 16 тысяч человек, многие приходят на эту процедуру 2-3 раза в год. В месяц жители региона сдают около 1 200 литров крови и ее компонентов, в год – до 18 тонн.

В этом году акцию «Донорская весна» поддержал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, заместитель председателя правительства Эльвира Пинчук и министр сельского хозяйства и продовольствия Ольга Абрамова.

Ярослав Семенов рассказал, что сдает кровь и плазму уже в восьмой раз и собирается это делать регулярно. «Считаю, что любой здоровый человек, не имеющий противопоказаний к кровосдаче, может и должен стать донором. Я сдаю кровь, потому что она может помочь сохранить кому-то жизнь», - подчеркнул председатель правительства.

Напомним, в феврале еще 43 жителя Удмуртии были награждены нагрудным знаком «Почетный донор России». Сейчас этим званием в республике отмечены 4250 человек.