За сутки в Удмуртии выявили 219 новых случаев заражения коронавирусом

В числе заболевших – 86 жителей Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. За сутки в Удмуртии выявили 219 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в группе оперативного штаба Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

В числе заболевших – 86 жителей Ижевска, 22 жителя Воткинска, 19 жителей Можги, 13 жителей Глазова, 12 жителей Сарапула. Кроме того, диагноз подтвердился у 10 жителей Киясовского района, 9 жителей Игринского района, 6 жителей Селтинского района, 6 жителей Увинского района, 5 жителей Шарканского района, 4 жителей Балезинского района, 4 жителей Дебесского района, 4 жителей Ярского района, 3 жителей Можгинского района, 3 жителей Воткинского района.

По 2 случая зарегистрировали в Алнашском, Завьяловском, Сюмсинском и Юкаменском районах, по одному – в Красногорском, Каракулинском, Глазовском, Вавожском и Якшур-Бодьинском районах.

На территории 6 муниципальных образований случаев заражения не выявлено. Стоит отметить, что общее число заболевших в Удмуртии с начала пандемии перевалило за 20 тыс. человек.

Врачи выписали 210 выздоровевших пациентов. На лечении остаются 3 559 человек, состояние 170 из них врачи оценивают как тяжелое.