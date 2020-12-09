4 женщины с подтвержденным коронавирусом скончались в Удмуртии за сутки

В республике выявили еще 201 случай заражения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошедшие сутки выявили еще 201 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в группе оперативного штаба Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

Большая часть заболевших – 114 человек – жители Ижевска.

«Диагноз подтвердился у 18 жителей Воткинска, 13 жителей Кезского района, 12 жителей Завьяловского района, 7 жителей Увинского района, 6 жителей Шарканского района, 5 жителей Сюмсинского района, 5 жителей Камбарского района, 4 жителей Можги, 4 жителей Красногорского района, 4 жителей Якшур-Бодьинского района», – говорится в сообщении.

По 2 случая выявили в Воткинском, Малопургинском, Селтинском районах, по одному случаю – в Глазове, Алнашском и Граховском районах.

За сутки скончались 4 женщины с подтвержденным Covid-19, им было 62, 72, 73, 91 год.

Врачи выписали 123 выздоровевших, лечение продолжают 3 101 человек, 190 пациентов находятся в тяжелом состоянии.