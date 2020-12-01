Шесть специалистов готовы консультировать амбулаторных пациентов и их родных.

Ижевск. Удмуртия. Заразившимся коронавирусом в Удмуртии будут оказывать психологическую помощь и поддержку. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Шесть врачей-психологов готовы консультировать амбулаторных пациентов по телефону Консультационного центра 8-800-100-24-47.

«Очень часто люди, болеющие коронавирусной инфекцией, испытывают целый набор психосоматических реакций и состояний – например, учащенное сердцебиение, приступы паники, тревожность, головные боли, обонятельные галлюцинации. Это связано с особенностями протекания заболевания», – рассказала заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики Мария Галеева.

Поддержка квалифицированного психолога оказалась нужна и тем, кто не заболел, но принимает близко к сердцу события пандемии, а также родственникам заразившихся.

Получить консультацию можно по телефону или по видеосвязи.

Напомним, по данным на утро вторника, 1 декабря, в Удмуртии выявили 176 новых случаев заражения коронавирусом. На лечении находятся 2 667 человек, 183 пациента – в тяжелом состоянии.