Вакцинацию от гриппа в мобильных комплексах вновь продлили в Ижевске

Также на прививки приглашают жителей Воткинска.



Ижевск. Удмуртия. Желающие обезопасить себя от гриппа ижевчане могут сделать это в передвижных комплексах возле торговых центров. Их работу продлили в столице Удмуртии еще на несколько дней, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

В частности, в субботу, 28 ноября медики будут принимать у ТЦ «Молл Матрица» с 10:00 до 19:00. Возле ТЦ «Кит» привиться можно будет с 11:00 до 16:00. А с полудня до 19:00 вакцинировать всех желающих планируют у торгового центра «Талисман».

Как сообщалось ранее, в субботу, 28 ноября, уколы с вакциной поставят также с 10:00 до 19:00 у ТЦ «Алые паруса».

В воскресенье, 29 ноября, в те же, что и в субботу, часы иммунизацию организуют у ТЦ «Молл Матрица», «Кит» и «Талисман». Кроме того, врачи будут ждать ижевчан у экорынка «Помидор» с 11:00 до 18:00.

В понедельник, 30 ноября, вакцинировать будут в указанное выше время у ТЦ «Молл Матрица» и «Кит». У экорынка «Помидор» прививки ижевчанам поставят с 10:00 до 19:00.

Аналогичную акцию проведут в ближайшие дни в Воткинске.

В субботу, 28 ноября мобильные бригады медиков будут дежурить у ТЦ «Ледокол» по улице Зориной, 115, с 09:00 до 13:00. У ТЦ «Атриум» по улице Кирова, 14, горожан привьют от гриппа с 09:00 до 13:00.

В воскресенье, 29 ноября, врачи будут ждать воткинцев у эконом-маркета по улице Орджоникидзе, 27, с 09:00 до 13:00.

В понедельник, 30 ноября, вакцинация пройдет у ТЦ «Лимон» по улице Привокзальная, 1, с 15:00 до 18:00.

Кроме того, защититься от гриппа жителям Воткинска можно будет в поликлинике №2: в субботу и воскресенье с 09:00 до 14:00, в будни с 14:00 до 17:00.

В Минздраве уточнили, что речь идет о гражданах старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.