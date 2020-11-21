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Количество заболевших коронавирусом в Удмуртии превысило 12 тыс человек

09:10, 21 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
Количество заболевших коронавирусом в Удмуртии превысило 12 тыс человек
09:10, 21 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
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#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
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За сутки врачи выписали 102 человека.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки выявили еще 166 заражений коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Положительные тесты оказались у 101 жителя Ижевска, 12 жителей Глазова, 8 жителей Воткинска, 6 жителей Можги, 6 жителей Алнашского, 6 жителей Завьяловского, 5 жителей Игринского, 4 жителей Кизнерского, 3 жителей Селтинского, 3 жителей Вавожского районов, по 2 случая зарегистрировали в Красногорском, Увинском, Сюмсинском и Можгинском районах, по одному случаю — в Киясовском, Сарапульском, Камбарском и Шарканском районах. 

Covid-19 не зафиксировали в 12 муниципальных образованиях.

Врачи выписали 102 выздоровевших человека. Скончался 1 пациент, женщине было 78 лет.

С начала пандемии в республике лабораторно подтвердилось 12 014 случаев заражения. В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 185 человек.


09:10, 21 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
1
0
#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус