Количество заболевших коронавирусом в Удмуртии превысило 12 тыс человек

За сутки врачи выписали 102 человека.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки выявили еще 166 заражений коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Положительные тесты оказались у 101 жителя Ижевска, 12 жителей Глазова, 8 жителей Воткинска, 6 жителей Можги, 6 жителей Алнашского, 6 жителей Завьяловского, 5 жителей Игринского, 4 жителей Кизнерского, 3 жителей Селтинского, 3 жителей Вавожского районов, по 2 случая зарегистрировали в Красногорском, Увинском, Сюмсинском и Можгинском районах, по одному случаю — в Киясовском, Сарапульском, Камбарском и Шарканском районах.

Covid-19 не зафиксировали в 12 муниципальных образованиях.

Врачи выписали 102 выздоровевших человека. Скончался 1 пациент, женщине было 78 лет.

С начала пандемии в республике лабораторно подтвердилось 12 014 случаев заражения. В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 185 человек.





