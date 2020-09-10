Еще 64 случая коронавируса зарегистрировали в Удмуртии

Из больниц выписали 13 человек.

Ижевск. Удмуртия. Еще 64 случая коронавируса выявили в Удмуртии. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республике «Вконтакте».

Диагноз подтвердился у 30 ижевчан, 3 жителей Можги, по 4 случая зарегистрировали в Воткинске, Игринском и Шарканском районах, два – в Малопургинском районе, 1 – в Вавожском, 10 – в Завьяловском, 6 – в Якшур-Бодьинском.

13 человек выздоровели, их выписали.

Всего с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 3 712 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 2 855 человек выздоровели. 72 пациента скончались. Состояние заболевших: 579 находятся в удовлетворительном состоянии, 166 — в состоянии средней степени тяжести, 40 — в тяжелом состоянии.