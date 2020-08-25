За минувшие сутки в регионе выявили 27 новых случаев заражения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии скончался 91-летний мужчина с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

За минувшие сутки в регионе выявили 27 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В числе заболевших – 12 жителей Ижевска, 4 жителей Игринского района, 3 жителей Каракулинского района, 2 жителей Воткинска. По одному случаю зарегистрировали в Сарапуле, Киясовском, Балезинском, Завьяловском, Сарапульском, Шарканском районах.

Врачи выписали еще 48 выздоровевших. 328 заразившихся находятся в удовлетворительном состоянии, 135 – в состоянии средней степени тяжести, 24 – в тяжелом состоянии.

Всего по состоянию на 25 августа в Удмуртии зарегистрировали 3 040 случаев заражения, 2 496 человек выздоровели, 57 пациентов скончались.