Еще 30 жителей Удмуртии заразились коронавирусом

40 человек выздоровели.

Ижевск. Удмуртия. За сутки в Удмуртии диагноз коронавируса подтвердился у 30 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».



Среди заболевших 22 жителя Ижевска, по 2 случая зарегистрировано в Сарапуле и Киясовском районе, по одному случаю — в Ярском, Сарапульском, Дебесском, Красногорском районах.

По данным на 22 августа из больницы выписали 40 пациентов.



Всего в Удмуртии зафиксирован уже 2 961 случай коронавирусной инфекции, 2 444 человека выздоровели, 56 случаев летальные.



В тяжелом состоянии остаются 26 человека, в удовлетворительном — 305, в средней степени тяжести — 130.