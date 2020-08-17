Увинский район Удмуртии оказался в лидерах по заболеваемости мышиной лихорадкой

Всего с начала года ГЛПС заболели 227 человек.

Ижевск. Удмуртия. С начала года геморрагической лихорадкой с почечным синдромом заразились 227 жителей Удмуртии. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

По сравнению с 2019 годом, заболеваемость снизилась на 12%.

Случай заражения были зарегистрированы на 22 из 30 административных территориях. Показатель на 100 тыс. человек составил 14,8 что не превышает многолетний уровень – 26,5.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Увинском районе – 23 человека. За ним идут Воткинский – 10, Алнашский – 9, Дебесский – 8, Сюмсинский район – 6 заболевших.

Среди сельских жителей заболеваемость окзаалсь в 2,2 раза выше, чем среди городских.