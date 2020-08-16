В Удмуртии зарегистрировали 28 новых случаев коронавирусной инфекции

Все заразившиеся – ижевчане.



Ижевск. Удмуртия. Коронавирусной инфекцией заразились еще 28 жителей Удмуртии. Об этом сообщается в официальной группе правительства региона «ВКонтакте».

Отмечается, что все заболевшие - ижевчане. Трое пациентов за минувшие сутки выздоровели и выписаны из медучреждений.

В целом по Удмуртии на 16 августа зарегистрировано 2 792 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Вылечились 2 282 пациента. Летальных исходов отмечено 56.

339 проходящих лечение находятся в удовлетворительном состоянии, 104 пациента – в состоянии средней степени тяжести, в тяжелом состоянии - 11.

С начала распространения инфекции в Удмуртии проведено 236 480 исследований на коронавирус, в том числе 2 643 – за последние сутки.