Все вновь заболевшие коронавирусом в Удмуртии оказались жителями Ижевска

Кроме того, скончался еще один пациент с подтвержденным Covid-19.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки зарегистрировали еще 28 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

Стоит отметить, что все случаи зарегистрировали в Ижевске.

43 ранее заразившихся выздоровели, врачи их выписали.

Кроме того, скончался еще один пациент с подтвержденным Covid-19: мужчине было 70 лет.

По данным на утро четверга, 6 августа, в республике зарегистрировали уже 2 520 случаев коронавируса, 2 099 человек выздоровели, 55 пациентов скончались. В настоящее время 285 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 67 – в состоянии средней степени тяжести, 14 – в тяжелом состоянии.