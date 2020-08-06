Все вновь заболевшие коронавирусом в Удмуртии оказались жителями Ижевска

Кроме того, скончался еще один пациент с подтвержденным Covid-19.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки зарегистрировали еще 28 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».
Стоит отметить, что все случаи зарегистрировали в Ижевске.
43 ранее заразившихся выздоровели, врачи их выписали.
Кроме того, скончался еще один пациент с подтвержденным Covid-19: мужчине было 70 лет.
По данным на утро четверга, 6 августа, в республике зарегистрировали уже 2 520 случаев коронавируса, 2 099 человек выздоровели, 55 пациентов скончались. В настоящее время 285 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 67 – в состоянии средней степени тяжести, 14 – в тяжелом состоянии.