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В Удмуртии за первое полугодие 2020 года провели 317 процедур ЭКО

14:21, 01 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
В Удмуртии за первое полугодие 2020 года провели 317 процедур ЭКО
14:21, 01 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
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#медицина\n#демография\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#беременность
Фото: pixabay.com
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Повышение рождаемости — одна из задач нацпроекта «Демография».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за первое полугодие 2020 года провели 317 процедур ЭКО. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, повышение рождаемости — одна из задач нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Помимо финансовой поддержки семей при рождении детей ведётся работа по профилактике абортов, повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.

В Удмуртии процедура экстракорпорального оплодотворения проводится с 2013 года. В 2019 году лечение бесплодия с применением экстракорпорального оплодотворения было проведено 748 супружеским парам, родилось 222 ребенка.

На 2020 год программа расширяется. Запланировано провести в рамках ОМС не менее 753 процедур. За 6 месяцев этого года уже проведено 317 процедур. Всего за время действия программы в республике родилось более 900 детей.

«В наши дни ЭКО уже не является экстраординарной процедурой, а представляет собой общедоступный, современный и наиболее успешный метод преодоления любого вида бесплодия. Существует огромный выбор препаратов и методик, позволяющих помочь стать родителями бесплодным парам. Сама процедура ЭКО представляет собой зачатие новой жизни вне организма матери, с использованием собственных яйцеклеток и сперматозоидов биологических родителей или при помощи донорского материала. Сейчас также стала доступной и широко применяемой процедура «заморозки» (криоконсервации) не только эмбрионов, но и другого биологического материала (спермы, ооцитов)», — отметила главный внештатный специалист МЗ Удмуртии по репродуктивному здоровью Елена Кузнецова.

Отметим, что в Удмуртии процедура ЭКО проводится в трёх медицинских организациях: в Центре ЭКО и репродукции БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР», Центре репродуктивного здоровья и клинике Нуриевых. Пройти эту процедуру могут граждане Российской Федерации, имеющие полис обязательного медицинского страхования.

Процедура показана парам, имеющим диагноз бесплодие, то есть отсутствие беременности в течение 12 месяцев регулярной половой жизни без использования средств контрацепции. Имеются противопоказания, необходимо обратиться к врачу.

14:21, 01 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
151
0
#медицина\n#демография\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#беременность

 

 

 


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