Коронавирус в Удмуртии: за сутки 18 человек заболели, 94 выздоровели

На лечение находятся 436 человек.

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро среды, 29 июля, в Удмуртии выявили 18 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

«Диагноз подтвердился у 12 жителей Ижевска, 2 жителей Красногорского района, по одному случаю зарегистрировано в Кезском, Алнашском, Сарапульском районах и Воткинске», – говорится в сообщении.

За сутки врачи выписали 94 выздоровевших пациента. На лечение находятся 436 человек, 357 из них – в удовлетворительном состоянии, 66 – в состоянии средней степени тяжести. Состояние еще 13 пациентов врачи оценивают как тяжелое.

Всего с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировано 2 341 случай заражения, 1 859 человек выздоровели, 46 заболевших скончались.