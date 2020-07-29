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Коронавирус в Удмуртии: за сутки 18 человек заболели, 94 выздоровели

09:07, 29 июля, 2020
Ксения Чернова
Коронавирус в Удмуртии: за сутки 18 человек заболели, 94 выздоровели
09:07, 29 июля, 2020
Ксения Чернова
292
0
#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: pixnio.com
292
0

На лечение находятся 436 человек.

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро среды, 29 июля, в Удмуртии выявили 18 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

«Диагноз подтвердился у 12 жителей Ижевска, 2 жителей Красногорского района, по одному случаю зарегистрировано в Кезском, Алнашском, Сарапульском районах и Воткинске», – говорится в сообщении.

За сутки врачи выписали 94 выздоровевших пациента. На лечение находятся 436 человек, 357 из них – в удовлетворительном состоянии, 66 – в состоянии средней степени тяжести. Состояние еще 13 пациентов врачи оценивают как тяжелое.

Всего с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировано 2 341 случай заражения, 1 859 человек выздоровели, 46 заболевших скончались.

09:07, 29 июля, 2020
Ксения Чернова
292
0
#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус

 

 

 


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