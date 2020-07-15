43 жителя Удмуртии заразились коронавирусом

Врачи выписали еще 15 выздоровевших.

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Удмуртии выявили 43 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе «Коронавирус. Оперштаб Удмуртии» в соцсети «ВКонтакте».

«Диагноз подтвердился у 15 жителей Ижевска, 9 жителей Сарапула, 5 жителей Завьяловского района, двух жителей Камбарского района, по 3 случая зарегистрировано в Можге и Глазове, по одному случаю зарегистрировано в Вавожском, Глазовском, Игринском, Малопургинском, Сарапульском, Сюмсинском районах», – говорится в сообщении.

Врачи выписали еще 15 выздоровевших. Общее число справившихся с болезнью выросло до 1396 человек.