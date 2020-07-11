Почти 12 тыс жителей Удмуртии обратились в больницы из-за укусов клещей

Среди пострадавших – более 2,2 тыс. детей.

Ижевск. Удмуртия. 11 844 жителя Удмуртии обратились в больницы из-за укусов клещей с начала эпидсезона. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Среди пострадавших – 2 257 детей, в том числе 1 028 дошкольников. Специалисты отмечают, что данные цифры находятся на уровне аналогичного периода прошлого года.

Чаще всего к врачам обращаются жители Ижевска.

С начала сезона более 8,3 тыс. клещей исследовали на возбудителей энцефалита, анализ оказался положительным в 2,9% случаев, почти 6,2 тыс. кровососов исследовали на наличие возбудителей боррелиоза, зараженными оказались 41,4% клещей.

По состоянию на 10 июля 2020 года в регионе зарегистрировано 5 случаев заболевания энцефалитом и 7 случаев боррелиозом среди взрослого населения.