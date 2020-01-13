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В Удмуртии завершилась вакцинация против гриппа

16:20, 13 января, 2020
Юрий Абашев
В Удмуртии завершилась вакцинация против гриппа
16:20, 13 января, 2020
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#грипп\n#вакцинация
Фото: prizyv.ru
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Группа риска привита на 98%.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершили вакцинацию против гриппа перед началом эпидсезона 2019-2020 годов. Привито более 700 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнидзора по Удмуртии

48,6% населения республики прошло вакцинацию, это более 733 тысяч человек. Большая часть, 652,5 тысячи человек, поставили прививки за счёт бюджетных средств. Люди, входящие в группу риска (продавцы, учителя, коммунальщики, медики, студенты) привиты на 98%.

С 6 по 12 декабря по республике уровень заболеваемости ОРВИ находился ниже уровня эпидпорога на 35,6%. Превышение сезонной заболеваемости зарегистрировали только в Дебёсском, Кезском районах и в Глазове. Всего за последнюю неделю ОРВИ заболели 5,7 тысячи жителей Удмуртии.

 

 

16:20, 13 января, 2020
Юрий Абашев
49
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#грипп\n#вакцинация

 

 

 


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