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Поставщиков продуктов в летние лагеря Удмуртии могут оштрафовать на сумму более 700 тыс рублей

16:26, 23 мая, 2019
Диана Ворончихина
16:26, 23 мая, 2019
Диана Ворончихина
541
0
#дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#питание\n#новости\n#лагерь
Фото: arzik2
541
0

На сегодняшний день санитарные заключения получили 544 организации из 631.

Ижевск. Удмуртия. Открытие 631 организации отдыха и оздоровления детей планируется этим летом в Удмуртии. При этом, как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике, на сегодняшний день выдано 544 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным нормам и правилам.

Надзорное ведомство проверило 47 поставщиков продуктов. Специалисты выявили ряд нарушений и составили 67 административных протоколов на общую сумму 733 тыс. рублей.

Также исследовано качество питьевой воды в детских учреждениях. Взято 496 проб, 3 из них не соответствовали установленным нормативам по микробиологическим показателям.

16:26, 23 мая, 2019
Диана Ворончихина
541
0
#дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#питание\n#новости\n#лагерь
МирТесен

 

 

 


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