Поставщиков продуктов в летние лагеря Удмуртии могут оштрафовать на сумму более 700 тыс рублей

На сегодняшний день санитарные заключения получили 544 организации из 631.

Ижевск. Удмуртия. Открытие 631 организации отдыха и оздоровления детей планируется этим летом в Удмуртии. При этом, как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике, на сегодняшний день выдано 544 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным нормам и правилам.

Надзорное ведомство проверило 47 поставщиков продуктов. Специалисты выявили ряд нарушений и составили 67 административных протоколов на общую сумму 733 тыс. рублей.

Также исследовано качество питьевой воды в детских учреждениях. Взято 496 проб, 3 из них не соответствовали установленным нормативам по микробиологическим показателям.